Москва15 сенВести.Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после массированной атаки ВСУ на Таганрог, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Удар был нанесен ночью во вторник, 15 сентября.
Украинские боевики нанесли ракетные удары по жилому фонду и объектам гражданской инфраструктуры, повлекшие множественные возгорания и разрушенияговорится в заявлении
Повреждения получили многоквартирные дома и частные домовладения, аграрные помещения, склад маркетплейса Ozon и другие объекты.
Ранее сообщалось, что в результате атаки в Таганроге никто не пострадал.