После ракетного удара ВСУ по Таганрогу возбуждено дело о теракте

СК возбудил дело о теракте после атаки на Таганрог После ракетного удара ВСУ по Таганрогу возбуждено дело о теракте

Москва15 сен Вести.Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после массированной атаки ВСУ на Таганрог, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Удар был нанесен ночью во вторник, 15 сентября.

Украинские боевики нанесли ракетные удары по жилому фонду и объектам гражданской инфраструктуры, повлекшие множественные возгорания и разрушения говорится в заявлении

Повреждения получили многоквартирные дома и частные домовладения, аграрные помещения, склад маркетплейса Ozon и другие объекты.

Ранее сообщалось, что в результате атаки в Таганроге никто не пострадал.