Москва1 нояВести.Предприятие в Кстовском районе Нижегородской области серьезно повреждено в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в MAX.
Уточняется, что ВСУ нанесли массированный удар по территории области. Силы ПВО уничтожили более 100 дронов.
Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Оценка ущерба гражданской инфраструктуре и имуществу продолжаетсяговорится в сообщении
Для ликвидации последствий привлекли все необходимые силы и средства. На местах работают сотрудники оперативных служб.