При атаке БПЛА было серьезно повреждено предприятие в Нижегородской области

Промышленное предприятие в Нижегородской области повреждено атакой БПЛА При атаке БПЛА было серьезно повреждено предприятие в Нижегородской области

Москва1 ноя Вести.Предприятие в Кстовском районе Нижегородской области серьезно повреждено в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в MAX.

Уточняется, что ВСУ нанесли массированный удар по территории области. Силы ПВО уничтожили более 100 дронов.

Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Оценка ущерба гражданской инфраструктуре и имуществу продолжается говорится в сообщении

Для ликвидации последствий привлекли все необходимые силы и средства. На местах работают сотрудники оперативных служб.