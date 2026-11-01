Москва1 нояВести.Ночью и утром Нижегородскую область атаковали беспилотники - уничтожено больше сотни. На время восстановительных работ возможны перебои с электричеством, горячей водой и отоплением в отдельных домах. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в мессенджере MAX.
На период проведения восстановительных работ возможно временное отключение электричества, снижение параметров горячего водоснабжения и отопления на отдельных участках коммунальных сетей, снабжающих жилые доманаписал Глеб Никитин
В результате массированной атаки БПЛА серьезно пострадало промышленное предприятие в Кстовском районе. Ущерб гражданской инфраструктуре и имуществу еще оценивают.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
На местах работают сотрудники оперативных служб. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы.