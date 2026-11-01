После атаки дронов в Нижегородской области возможны перебои с водой и отоплением

В Нижегородской области возможны перебои с электричеством после атаки дронов После атаки дронов в Нижегородской области возможны перебои с водой и отоплением

Москва1 ноя Вести.Ночью и утром Нижегородскую область атаковали беспилотники - уничтожено больше сотни. На время восстановительных работ возможны перебои с электричеством, горячей водой и отоплением в отдельных домах. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в мессенджере MAX.

На период проведения восстановительных работ возможно временное отключение электричества, снижение параметров горячего водоснабжения и отопления на отдельных участках коммунальных сетей, снабжающих жилые дома написал Глеб Никитин

В результате массированной атаки БПЛА серьезно пострадало промышленное предприятие в Кстовском районе. Ущерб гражданской инфраструктуре и имуществу еще оценивают.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

На местах работают сотрудники оперативных служб. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы.