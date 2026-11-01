Над Нижегородской областью сбито больше ста дронов, повреждено промпредприятие

Никитин сообщил о массированной атаке БПЛА на Нижегородскую область Над Нижегородской областью сбито больше ста дронов, повреждено промпредприятие

Москва1 ноя Вести.В Нижегородской области ночью и утром 1 ноября российские военные отражают массированную атаку БПЛА противника.

Сбито уже больше 100 дронов ВСУ, значительные повреждения получило одно из промпредприятий, сообщил губернатор Глеб Никитин в MAX.

Ночью и утром в Нижегородской области происходит массированная атака БПЛА: уничтожено более сотни дронов говорится в публикации

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

На местах происшествий работают оперативные службы, оценка ущерба гражданской инфраструктуре и имуществу продолжается.