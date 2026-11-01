Москва1 нояВести.В Нижегородской области ночью и утром 1 ноября российские военные отражают массированную атаку БПЛА противника.
Сбито уже больше 100 дронов ВСУ, значительные повреждения получило одно из промпредприятий, сообщил губернатор Глеб Никитин в MAX.
Ночью и утром в Нижегородской области происходит массированная атака БПЛА: уничтожено более сотни дроновговорится в публикации
Пострадавших, по предварительным данным, нет.
На местах происшествий работают оперативные службы, оценка ущерба гражданской инфраструктуре и имуществу продолжается.