При атаке дронов в Нижнем Новгороде поврежден объект ЖКХ

Коммунальный объект поврежден в Нижнем Новгороде при атаке БПЛА При атаке дронов в Нижнем Новгороде поврежден объект ЖКХ

Москва1 ноя Вести.Объект коммунальной инфраструктуры поврежден в результате массированной атаки БПЛА на Нижегородскую область, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в MAX.

По оперативным данным, пострадавших нет, написал он.

Сегодня на территории Кстовского района была зафиксирована массированная атака БПЛА. … Повреждено промпредприятие района, а также объект коммунальной инфраструктуры говорится в публикации

Шалабаев проинформировал, что на местах сейчас работают сотрудники силовых структур и МЧС, информация о возможном повреждении жилых домов уточняется.

Глава Нижнего Новгорода заверил, что восстановление работоспособности поврежденных коммунальных объектов начнется сразу после окончания атаки, но на это потребуется время.

По его словам, для решения вопросов с отоплением и электричеством в части микрорайонов Кстова задействованы все ресурсы.

Ранее сегодня губернатор Глеб Никитин сообщил, что противник предпринял массированную атаку беспилотниками на регион. По его словам, одно из промпредприятий получило значительные повреждения.