БПЛА упал рядом с жилым домом в Нижнем Новгороде

Над Нижним Новгородом уничтожили несколько беспилотников БПЛА упал рядом с жилым домом в Нижнем Новгороде

Москва12 авг Вести.Средства уничтожили несколько украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Нижний Новгород, один БПЛА упал возле жилого дома. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

С утра Нижний Новгород отражает массированную атаку вражеских беспилотников. На данный момент зафиксированы несколько сбитых БПЛА, в том числе упавший возле жилого дома – беспилотник обезврежен, жители возвращаются в квартиры говорится в сообщении

По данным Шалабаева, ущерба и пострадавших нет.

На местах происшествий работают специалисты, добавил глава города.