Москва12 авгВести.Средства уничтожили несколько украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Нижний Новгород, один БПЛА упал возле жилого дома. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
С утра Нижний Новгород отражает массированную атаку вражеских беспилотников. На данный момент зафиксированы несколько сбитых БПЛА, в том числе упавший возле жилого дома – беспилотник обезврежен, жители возвращаются в квартирыговорится в сообщении
По данным Шалабаева, ущерба и пострадавших нет.
На местах происшествий работают специалисты, добавил глава города.