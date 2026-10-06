СКР: уголовное дело о теракте возбуждено после атаки дронов ВСУ на Подмосковье

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки дронов ВСУ на Подмосковье СКР: уголовное дело о теракте возбуждено после атаки дронов ВСУ на Подмосковье

Москва6 окт Вести.Уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) возбуждено после атаки украинских БПЛА на Московскую область. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.

По факту террористических атак … возбуждены уголовные дела по … ст. 205 УК РФ (террористический акт) … Проводится комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типов и моделей беспилотных летательных аппаратов, а также лиц из числа участников ВФУ, причастных к совершению преступлений говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ночью 6 октября ВСУ с применением 185 БПЛА совершили массированную атаку по Московской области. В результате террористических действий, погибли 2 мирных жителя, еще 9 пострадали. Также зафиксированы различные повреждения, в том числе в Домодедово и Солнечногорске.

В прокуратуре Московской области для пострадавших открыта горячая линия.