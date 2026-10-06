БПЛА упал на стоянку автомобилей в Солнечногорске — повреждены 19 единиц техники

БПЛА упал на стоянку автомобилей в Солнечногорске, есть повреждения техники БПЛА упал на стоянку автомобилей в Солнечногорске — повреждены 19 единиц техники

Москва6 окт Вести.Украинский беспилотник упал на стоянку автомобилей в деревне Дурыкино в Солнечногорске, в результате повреждены 19 единиц техники. Об этом рассказал глава городского округа Константин Михальков, который находится на месте прилета.

На стоянку автомобилей [в Дурыкино] упал БПЛА, повредив 19 единиц техники. Ущерб оценивают специальные службы. Пострадавших на этом объекте нет. Пожарные прибыли в течении 10 минут и оперативно ликвидировали возгорание, что позволило избежать серьезных потерь написал он в своем канале в мессенджере МАХ, поблагодарив огнеборцев за оперативную работу

Ночью 6 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили 185 БПЛА в 16 муниципалитетах. В результате террористических атак ВСУ, предварительно, погибли 2 мирных жителя, еще 9 пострадали, среди раненых есть ребенок.

Для пострадавших граждан в прокуратуре Московской области открыта горячая линия.

СКР по факту произошедшего возбудил уголовное дело о теракте.