Москва2 нояВести.Украинский беспилотник сбит на территории Пензенской области — на месте падения обломков дрона работают службы экстренного реагирования. Об этом заявил губернатор региона Олег Мельниченко.
Силами средств радиоэлектронной борьбы подавлена работа вражеского БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков работают службы экстренного реагированиянаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Глава Пензенской области напомнил гражданам, что при обнаружении фрагментов беспилотников к ним нельзя подходить, нужно звонить "112".