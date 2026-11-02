Украинский БПЛА сбит в Пензенской области Украинский БПЛА подавлен на территории Пензенской области

Москва2 ноя Вести.Украинский беспилотник сбит на территории Пензенской области — на месте падения обломков дрона работают службы экстренного реагирования. Об этом заявил губернатор региона Олег Мельниченко.

Силами средств радиоэлектронной борьбы подавлена работа вражеского БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков работают службы экстренного реагирования написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Глава Пензенской области напомнил гражданам, что при обнаружении фрагментов беспилотников к ним нельзя подходить, нужно звонить "112".