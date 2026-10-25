Мельниченко: один БПЛА ВСУ ликвидирован в Пензенской области В Пензенской области уничтожен украинский беспилотник

Москва25 окт Вести.Над территорией Пензенской области сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ. Информацию в MAX разместил губернатор региона Олег Мельниченко.

Дежурные службы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаки ВСУ по территории нашего региона. Прошедшей ночью над Пензенской областью уничтожен вражеский БПЛА говорится в мессенджере

По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений нет. Экстренные службы работают на месте падения БПЛА.

Глава региона напомнил гражданам о запрете на публикацию фото и видео с последствиями атаки.

Ранее в регионе был объявлен план "Ковер", действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Затем режим беспилотной опасности был снят, временный запрет на использование воздушного пространства отменен.