Москва25 октВести.Над территорией Пензенской области сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ. Информацию в MAX разместил губернатор региона Олег Мельниченко.
Дежурные службы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаки ВСУ по территории нашего региона. Прошедшей ночью над Пензенской областью уничтожен вражеский БПЛАговорится в мессенджере
По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений нет. Экстренные службы работают на месте падения БПЛА.
Глава региона напомнил гражданам о запрете на публикацию фото и видео с последствиями атаки.
Ранее в регионе был объявлен план "Ковер", действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Затем режим беспилотной опасности был снят, временный запрет на использование воздушного пространства отменен.