Москва31 октВести.Над Пензенской областью уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в мессенджере MAX.

Сегодня в небе над территорией Пензенской области сбит вражеский БПЛА

написал Олег Мельниченко

Информации о пострадавших не поступало. Разрушений на земле не зафиксировано.

Глава региона поблагодарил бойцов сил ПВО Министерства обороны России и мобильных огневых групп, которые обеспечивают безопасность жителей.

Он также напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности, а также попросил граждан не поддаваться панике и опираться только на официальные данные.