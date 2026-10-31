Москва31 октВести.Над Пензенской областью уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в мессенджере MAX.
Сегодня в небе над территорией Пензенской области сбит вражеский БПЛАнаписал Олег Мельниченко
Информации о пострадавших не поступало. Разрушений на земле не зафиксировано.
Глава региона поблагодарил бойцов сил ПВО Министерства обороны России и мобильных огневых групп, которые обеспечивают безопасность жителей.
Он также напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности, а также попросил граждан не поддаваться панике и опираться только на официальные данные.