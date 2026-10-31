В небе над Пензенской областью уничтожили беспилотник ВСУ Расчеты ПВО сбили украинский дрон над Пензенской областью

Москва31 окт Вести.Над Пензенской областью уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в мессенджере MAX.

Сегодня в небе над территорией Пензенской области сбит вражеский БПЛА написал Олег Мельниченко

Информации о пострадавших не поступало. Разрушений на земле не зафиксировано.

Глава региона поблагодарил бойцов сил ПВО Министерства обороны России и мобильных огневых групп, которые обеспечивают безопасность жителей.

Он также напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности, а также попросил граждан не поддаваться панике и опираться только на официальные данные.