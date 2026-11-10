Москва10 нояВести.Ночью во вторник, 10 ноября, над территорией Смоленской области сбили 43 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил в MAX губернатор Василий Анохин.
По данным главы региона, в результате атаки пострадал один человек.
В Смоленске в результате отражения атаки пострадал мужчина. Он госпитализирован в Смоленскую больницу скорой медицинской помощиговорится в заявлении
Уточняется, что в настоящее время пациент находится в удовлетворительном состоянии.
Кроме того, зафиксированы повреждения в Дорогобужском муниципальном округе, где упавшие фрагменты БПЛА попали по гаражному кооперативу и нескольким гражданским транспортным средствам.