При отражении атаки БПЛА в Смоленске ранен мужчина, есть повреждения

Мужчина пострадал в результате атаки БПЛА в Смоленске При отражении атаки БПЛА в Смоленске ранен мужчина, есть повреждения

Москва10 ноя Вести.Ночью во вторник, 10 ноября, над территорией Смоленской области сбили 43 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил в MAX губернатор Василий Анохин.

По данным главы региона, в результате атаки пострадал один человек.

В Смоленске в результате отражения атаки пострадал мужчина. Он госпитализирован в Смоленскую больницу скорой медицинской помощи говорится в заявлении

Уточняется, что в настоящее время пациент находится в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, зафиксированы повреждения в Дорогобужском муниципальном округе, где упавшие фрагменты БПЛА попали по гаражному кооперативу и нескольким гражданским транспортным средствам.