Анохин: ПВО сбила 47 БПЛА над Смоленской областью Над Смоленской областью отражена массированная атака БПЛА, сбито 47 дронов

Москва18 окт Вести.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в MAX об отражении массированной атаки на регион.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Прошедшей ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на регион. Силами Министерства обороны России сбиты 47 БПЛА сказано в сообщении

Глава региона обратил внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности – нельзя приближаться к обломкам сбитых дронов. О подобных находках нужно сообщать сотрудникам экстренных служб.