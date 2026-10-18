Москва18 октВести.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в MAX об отражении массированной атаки на регион.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Прошедшей ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на регион. Силами Министерства обороны России сбиты 47 БПЛАсказано в сообщении
Глава региона обратил внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности – нельзя приближаться к обломкам сбитых дронов. О подобных находках нужно сообщать сотрудникам экстренных служб.