Два украинских БПЛА сбиты ночью над Смоленской областью

Анохин сообщил о сбитых над Смоленской областью беспилотниках Два украинских БПЛА сбиты ночью над Смоленской областью

Москва20 сен Вести.Два беспилотника противника ликвидированы минувшей ночью над Смоленской областью, сообщил в MAX губернатор Василий Анохин.

По его словам, пострадавших среди населения и разрушений нет.

Прошедшей ночью дежурными силами и средствами Министерства обороны России над территорией региона уничтожены два украинских беспилотника говорится в публикации

На местах падений обломков БПЛА работают оперативные службы, проинформировал глава региона. Он призвал граждан быть бдительными и при обнаружении частей дронов незамедлительно сообщать по телефону 112.