Москва20 сенВести.Два беспилотника противника ликвидированы минувшей ночью над Смоленской областью, сообщил в MAX губернатор Василий Анохин.
По его словам, пострадавших среди населения и разрушений нет.
Прошедшей ночью дежурными силами и средствами Министерства обороны России над территорией региона уничтожены два украинских беспилотникаговорится в публикации
На местах падений обломков БПЛА работают оперативные службы, проинформировал глава региона. Он призвал граждан быть бдительными и при обнаружении частей дронов незамедлительно сообщать по телефону 112.