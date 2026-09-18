Москва18 сенВести.Минувшей ночью российские военные ликвидировали над Смоленской областью один дрон ВСУ, сообщил губернатор Василий Анохин в MAX.
Он отметил, что среди населения пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Прошедшей ночью над территорией Смоленской области силами Министерства обороны России сбит украинский БПЛАговорится в публикации
На месте падения обломков беспилотника работают оперативные службы, предупредил глава региона и призвал жителей соблюдать меры безопасности.