Три БПЛА уничтожены над Смоленской областью в течение дня

Над Смоленской областью сбиты три беспилотника Три БПЛА уничтожены над Смоленской областью в течение дня

Москва30 окт Вести.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом в течение дня 30 октября.

Сегодня в течение дня над территорией региона силами Министерства обороны России сбиты три украинских БПЛА написал он в мессенджере MAX

Пострадавших среди людей нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Губернатор обратился к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности и напомнил единый номер вызова экстренных служб – 112.