Москва30 октВести.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом в течение дня 30 октября.
Сегодня в течение дня над территорией региона силами Министерства обороны России сбиты три украинских БПЛАнаписал он в мессенджере MAX
Пострадавших среди людей нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Губернатор обратился к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности и напомнил единый номер вызова экстренных служб – 112.