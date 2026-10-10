Москва10 октВести.В течение 10 октября в воздушном пространстве Смоленской области были ликвидированы три беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Уважаемые смоляне, сегодня в течение дня над территорией Смоленской области силами Министерства обороны России сбиты три украинских БПЛА. Среди жителей пострадавших нет, инфраструктура не получила поврежденийнаписал он в MAX
Оперативные службы работают на местах падения обломков беспилотников.
Глава региона попросил жителей соблюдать меры безопасности.