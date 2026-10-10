Анохин: в течение дня над территорией Смоленской области сбиты три дрона ВСУ

В небе над Смоленской областью уничтожены три украинских БПЛА Анохин: в течение дня над территорией Смоленской области сбиты три дрона ВСУ

Москва10 окт Вести.В течение 10 октября в воздушном пространстве Смоленской области были ликвидированы три беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Уважаемые смоляне, сегодня в течение дня над территорией Смоленской области силами Министерства обороны России сбиты три украинских БПЛА. Среди жителей пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений написал он в MAX

Оперативные службы работают на местах падения обломков беспилотников.

Глава региона попросил жителей соблюдать меры безопасности.