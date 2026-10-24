Три вражеских БПЛА уничтожили за ночь в Смоленской области

В Смоленской области ночью сбили 3 украинских беспилотника Три вражеских БПЛА уничтожили за ночь в Смоленской области

Москва24 окт Вести.В ночь на 24 октября, субботу, на территории Смоленской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили три вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.

Обошлось без последствий на земле, пострадавших и разрушений нет.

Уважаемые жители Смоленской области, прошедшей ночью над территорией региона силами Министерства обороны России сбиты три украинских БПЛА. населения пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано написал глава региона в мессенджере МАХ

Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и напомнил номер вызова оперативных служб 112.