Москва24 октВести.В ночь на 24 октября, субботу, на территории Смоленской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили три вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.
Обошлось без последствий на земле, пострадавших и разрушений нет.
Уважаемые жители Смоленской области, прошедшей ночью над территорией региона силами Министерства обороны России сбиты три украинских БПЛА. населения пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксированонаписал глава региона в мессенджере МАХ
Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и напомнил номер вызова оперативных служб 112.