В небе над Смоленской областью уничтожено три беспилотника ВСУ

Силы ПВО сбили три украинских дрона над Смоленской областью В небе над Смоленской областью уничтожено три беспилотника ВСУ

Москва17 авг Вести.Дежурные расчеты противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника в небе над Смоленской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в мессенджере MAX.

Уважаемые жители Смоленской области, над территорией региона силами Министерства обороны России сбиты 3 вражеских БПЛА написал Василий Анохин

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

В настоящее время на местах падения обломков работают сотрудники оперативных служб.

Жителей призвали соблюдать осторожность и быть бдительными. В случае обнаружения фрагментов БПЛА подходить к ним опасно – следует незамедлительно сообщить о находке по телефону 112.