Москва17 авгВести.Дежурные расчеты противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника в небе над Смоленской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в мессенджере MAX.
Уважаемые жители Смоленской области, над территорией региона силами Министерства обороны России сбиты 3 вражеских БПЛАнаписал Василий Анохин
Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.
В настоящее время на местах падения обломков работают сотрудники оперативных служб.
Жителей призвали соблюдать осторожность и быть бдительными. В случае обнаружения фрагментов БПЛА подходить к ним опасно – следует незамедлительно сообщить о находке по телефону 112.