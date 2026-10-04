В Смоленской области за ночь сбили три украинских беспилотника

Ночью силы ПВО уничтожили три дрона над Смоленской областью В Смоленской области за ночь сбили три украинских беспилотника

Москва4 окт Вести.В ночь на 4 октября дежурные расчеты Минобороны РФ уничтожили над Смоленской областью три беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в мессенджере MAX.

Уважаемые жители Смоленской области, прошедшей ночью дежурными силами и средствами Министерства обороны России над территорией региона сбиты три вражеских беспилотника написал Василий Анохин

Люди не пострадали, разрушений нет.

На местах падения обломков работают сотрудники оперативных служб.

Губернатор призывает жителей быть внимательными и сразу звонить по номеру 112 при обнаружении фрагментов БПЛА.