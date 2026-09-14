Ночью в понедельник над Смоленской областью уничтожили три дрона

В Смоленской области силами ПВО сбиты 3 дрона Ночью в понедельник над Смоленской областью уничтожили три дрона

Москва14 сен Вести.Противовоздушная оборона РФ ночью в понедельник, 14 сентября, уничтожила над Смоленской областью три вражеских дрона. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.

Пострадавших нет, повреждения инфраструктуры отсутствуют.

На местах падения обломков беспилотников работают оперативные службы. Прошу вас соблюдать меры безопасности. Единый номер вызова экстренных служб – 112 отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Ранее стало известно, что за ночь были уничтожены почти 400 дронов ВСУ над регионами России.