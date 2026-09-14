Москва14 сенВести.Противовоздушная оборона РФ ночью в понедельник, 14 сентября, уничтожила над Смоленской областью три вражеских дрона. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.
Пострадавших нет, повреждения инфраструктуры отсутствуют.
На местах падения обломков беспилотников работают оперативные службы. Прошу вас соблюдать меры безопасности. Единый номер вызова экстренных служб – 112отмечается в сообщении в мессенджере MAX
Ранее стало известно, что за ночь были уничтожены почти 400 дронов ВСУ над регионами России.