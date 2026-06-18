Три украинских беспилотника сбиты в Смоленской области

Три БПЛА сбиты в Смоленской области Три украинских беспилотника сбиты в Смоленской области

Москва18 июн Вести.Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили 3 украинских беспилотных летательных аппарата над Смоленской область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Воздушная атака противника была отражена ночью 18 июня.

Уничтожены 3 украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падений обломков работают специалисты экстренных служб написал Анохин в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны, за ночь ВС РФ перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.