Москва18 июнВести.Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили 3 украинских беспилотных летательных аппарата над Смоленской область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Воздушная атака противника была отражена ночью 18 июня.
Уничтожены 3 украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падений обломков работают специалисты экстренных службнаписал Анохин в своем канале в мессенджере МАХ
По данным Министерства обороны, за ночь ВС РФ перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.