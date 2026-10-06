Власти Солнечногорска рассказали о новых повреждениях в результате атаки БПЛА Глава Солнечногорска: беспилотник ВСУ попал в остановочный павильон "Троицкое"

Москва6 окт Вести.Один из украинских беспилотников попал в остановочный павильон "Троицкое" в Солнечногорске. Об этом рассказал глава городского округа Константин Михальков, осмотревший новые последствия ночной атаки ВСУ.

Осмотрел последствия ночной атаки БПЛА в деревне Лыткино … На Пятницком шоссе беспилотник попал в остановочный павильон "Троицкое". К счастью, в этот момент на остановке никого не было — пострадавших нет … Поврежден автомобиль, который двигался рядом, а взрывной волной выбило окна в расположенном неподалёку магазине. написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Говоря о других последствиях, он также отметил, что в нескольких квартирах повреждены окна. Отмечается, что на месте продолжают работать профильные службы, организованы восстановительные работы на поврежденном участке электросетей.

Ночью 6 октября Московская область подверглась одному из крупнейших беспилотных налетов со стороны ВСУ — были уничтожены 185 БПЛА. В результате террористических атак ВСУ, предварительно, погибли 2 мирных жителя, еще 9 пострадали, среди раненых есть ребенок.

Наибольшие повреждения были зафиксированы в Солнечногорске и Домодедово.

Для пострадавших граждан в прокуратуре Московской области открыта горячая линия.

СКР по факту произошедшего возбудил уголовное дело о теракте.