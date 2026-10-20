Беспилотники ВСУ повредили инфраструктуру и транспорт Донецка, есть пострадавший Житель Донецка пострадал от ударов БПЛА, нанесен ущерб инфраструктуре

Москва20 окт Вести.Донецк оказался под новыми ударами украинских беспилотников. Есть пострадавший среди гражданского населения, сообщил глава города Алексей Кулемзин.

Атака была совершена противником минувшей ночью.

Пострадал мужчина 1991 года рождения, ему оказана квалифицированная медицинская помощь написал он в своем канале

Кроме того, нанесен ущерб инфраструктуре города. Повреждения имеются у многоквартирных жилых домов, офисного здания и образовательного учреждения.

Повреждены и транспортные средства.