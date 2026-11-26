Москва26 нояВести.В результате очередной атаки беспилотников ВСУ на Донецк получил повреждения многоквартирный дом, сообщил глава города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.
Он уточнил, что в здании, расположенном в Ворошиловском районе Донецка, пострадала инженерная система.
В результате утренней атаки БПЛА в Ворошиловском районе повреждена инженерная система многоквартирного домаговорится в публикации
Ранее сегодня Кулемзин сообщал, что в Петровском районе города в ходе ночной атаки БПЛА был поврежден автомобиль.