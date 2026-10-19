Москва19 октВести.В Донецке в результате атаки украинских беспилотников был нанесен ущерб объектам жилой инфраструктуры и транспортному средству. Об этом сообщает глава городского округа Алексей Кулемзин.
Повреждения зафиксированы в Куйбышевском районе города.
Повреждены транспортное средство, кровля, остекление и фасады жилых домов в частном секторенаписал он в своем канале
Ранее в Донецке также фиксировались отключения трансформаторных подстанций. Велись работы по восстановлению электроснабжения.