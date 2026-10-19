Жилой инфраструктуре и транспорту в Донецке нанесен ущерб из-за атаки БПЛА

В Донецке повреждена жилая инфраструктура и транспорт после атаки Украины Жилой инфраструктуре и транспорту в Донецке нанесен ущерб из-за атаки БПЛА

Москва19 окт Вести.В Донецке в результате атаки украинских беспилотников был нанесен ущерб объектам жилой инфраструктуры и транспортному средству. Об этом сообщает глава городского округа Алексей Кулемзин.

Повреждения зафиксированы в Куйбышевском районе города.

Повреждены транспортное средство, кровля, остекление и фасады жилых домов в частном секторе написал он в своем канале

Ранее в Донецке также фиксировались отключения трансформаторных подстанций. Велись работы по восстановлению электроснабжения.