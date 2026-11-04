Москва4 нояВести.Украинские боевики ударили по Донецку, в результате вражеских атак пострадал мирный житель 1985 г.р., повреждены дом, авто и здание телекоммуникационной компании. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
В результате ночной атаки БПЛА в Киевском районе ранение получил мужчина …, также повреждены остекление и фасады многоквартирных домов и телекоммуникационной компаниинаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Четыре транспортных средства уничтожены, еще повреждены. Также поврежден газовый коллектор.