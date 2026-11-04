Житель Донецка пострадал при ударе ВСУ, также повреждены дома, компания и авто

Житель Донецка пострадал при ударе ВСУ, также есть многочисленные повреждения Житель Донецка пострадал при ударе ВСУ, также повреждены дома, компания и авто

Москва4 ноя Вести.Украинские боевики ударили по Донецку, в результате вражеских атак пострадал мирный житель 1985 г.р., повреждены дом, авто и здание телекоммуникационной компании. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В результате ночной атаки БПЛА в Киевском районе ранение получил мужчина …, также повреждены остекление и фасады многоквартирных домов и телекоммуникационной компании написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Четыре транспортных средства уничтожены, еще повреждены. Также поврежден газовый коллектор.