Ряд предприятий ЖКХ и медучреждений повреждены при атаке БПЛА в Горловке

В Горловке при атаке БПЛА повреждены ряд предприятий ЖКХ и медучреждений Ряд предприятий ЖКХ и медучреждений повреждены при атаке БПЛА в Горловке

Москва19 ноя Вести.Вечером 19 ноября в Горловке в результате массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждены ряд учреждений здравоохранения и инфраструктура предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

В результате массированной атаки БПЛА украинских террористов в Центрально-Городском районе Горловки поврежден ряд учреждений здравоохранения… на территории городского округа Горловка повреждена инфраструктура ряда коммунальных предприятий проинформировал мэр в своем канале на платформе MAX

Вместе с тем Приходько добавил, что в центре Горловки украинский дрон атаковал пассажирский автобус.