Москва19 нояВести.Вечером 19 ноября в Горловке в результате массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждены ряд учреждений здравоохранения и инфраструктура предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
В результате массированной атаки БПЛА украинских террористов в Центрально-Городском районе Горловки поврежден ряд учреждений здравоохранения… на территории городского округа Горловка повреждена инфраструктура ряда коммунальных предприятийпроинформировал мэр в своем канале на платформе MAX
Вместе с тем Приходько добавил, что в центре Горловки украинский дрон атаковал пассажирский автобус.