Москва5 сенВести.В Горловке в Донецкой Народной Республике при атаках беспилотников Вооруженных формирований Украины повреждены промышленные объекты и гражданские автомобили в Никитовском и Центрально-Городском районах. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в мессенджере MAX.
В результате атак дронов ВФУ в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки поврежден ряд промышленных объектов и гражданских автотранспортных средствнаписал Иван Приходько
На местах работают сотрудники оперативных служб.