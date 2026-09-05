В Горловке при атаках БПЛА повреждены промышленные объекты и автомобили

В Горловке в результате атак БПЛА пострадали промышленные объекты и автомобили В Горловке при атаках БПЛА повреждены промышленные объекты и автомобили

Москва5 сен Вести.В Горловке в Донецкой Народной Республике при атаках беспилотников Вооруженных формирований Украины повреждены промышленные объекты и гражданские автомобили в Никитовском и Центрально-Городском районах. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в мессенджере MAX.

В результате атак дронов ВФУ в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки поврежден ряд промышленных объектов и гражданских автотранспортных средств написал Иван Приходько

На местах работают сотрудники оперативных служб.