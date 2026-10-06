Москва6 октВести.В прокуратуре Московской области работает горячая линия для граждан, пострадавших при атаке украинских БПЛА. Об этом сообщили в ведомстве.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел. +7-916-240-31-28 … Городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам и оценки нанесенного ущербаговорится в сообщении, опубликованном в канале прокуратуры в мессенджере МАХ
Ночью 6 октября украинские боевики с применением 185 беспилотников атаковали Московскую область. В результате террористических действий ВСУ один человек погиб, еще 6 пострадали. Также зафиксированы различные повреждения.