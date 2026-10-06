Горячая линия работает после атаки украинских БПЛА на Московскую область

Горячая линия работает для пострадавших при атаке дронов ВСУ на Подмосковье Горячая линия работает после атаки украинских БПЛА на Московскую область

Москва6 окт Вести.В прокуратуре Московской области работает горячая линия для граждан, пострадавших при атаке украинских БПЛА. Об этом сообщили в ведомстве.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел. +7-916-240-31-28 … Городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам и оценки нанесенного ущерба говорится в сообщении, опубликованном в канале прокуратуры в мессенджере МАХ

Ночью 6 октября украинские боевики с применением 185 беспилотников атаковали Московскую область. В результате террористических действий ВСУ один человек погиб, еще 6 пострадали. Также зафиксированы различные повреждения.