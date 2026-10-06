Москва6 окт Вести.Один мирный житель погиб, еще шесть пострадали в результате ночных атак украинских беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По предварительным данным, пострадали шесть человек. В Покровском мужчина с осколочными ранениями доставлен в больницу. В Истре госпитализированы двое жителей Ядромина и Горок, одному из них предстоит операция. В деревне Ляхово Домодедовского округа помощь врачей потребовалась трем