Воробьев рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на Подмосковье В Подмосковье в результате атаки БПЛА ВСУ повреждены 47 частных домов

Москва6 окт Вести.В результате одной из крупнейших атак украинских беспилотников на Московскую область минувшей ночью повреждения получили 47 частных домов. Два человека погибли, ранены девять. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев сообщил в MAX.

В семи муниципалитетах пострадали 47 частных домов - в Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре. В селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме: выбиты окна и остекление балконов. Люди не пострадали, эвакуация не потребовалась уточнил глава региона

У расположенной рядом котельной повреждены окна. Также пострадали автомобили: два в Истре и один в Ступино. В Солнечногорском округе в деревне Литвиново возник небольшой пожар на территории склада, он потушен.

Экстренные и коммунальные службы работают на всех пострадавших территориях. Главам муниципалитетов и профильным службам даны поручения о необходимости скорейшего восстановления поврежденных домов, заявил Воробьев.