Воробьев: Московская область подверглась одной из крупнейших атак со стороны ВСУ

Один из крупнейших налетов БПЛА на Подмосковье: что известно к этому часу Воробьев: Московская область подверглась одной из крупнейших атак со стороны ВСУ

Москва6 окт Вести.Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал ночную атаку украинских беспилотников на регион одной из крупнейших. Соответствующий пост опубликован в его канале в мессенджере МАХ.

Ночью 6 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над территорией Московской области уничтожили и подавили 185 БПЛА в 16 муниципалитетах.

В результате террористических действий украинских боевиков погибли два мирных жителя, еще 9 пострадали. Известно также, что среди раненых есть один ребенок.

Число погибших в результате одной из крупнейших атак БПЛА увеличилось до двух ... Всего в результате атаки пострадали девять человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь написал Воробьев

Наибольшие последствия беспилотного налета зафиксированы в Домодедово и Солнечногорске: в Домодедово повреждения имущества (частные дома, три многоквартирных дома, автомобили) зафиксированы примерно по 33 адресам; в Солнечногорске один БПЛА упал на стоянку автомобилей — повреждены 19 единиц техники, помимо этого повреждены дома и автомобили, некоторые из которых сгорели, также небольшое возгорание вспыхнуло на территории склада — его оперативно потушили.

Для пострадавших граждан в прокуратуре Московской области открыта горячая линия.

По факту произошедшего Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о террористическом акте.