Глава Домодедово: в городе после атаки БПЛА пострадали 6 взрослых и ребенок

Глава Домодедово рассказала о пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА Глава Домодедово: в городе после атаки БПЛА пострадали 6 взрослых и ребенок

Москва6 окт Вести.Семь человек, в том числе один ребенок, пострадали в Домодедове после массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. Об этом рассказала глава городского округа Евгения Хрусталева.

Ночью 6 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили 185 БПЛА в 16 муниципалитетах. Как сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в результате террористических атак ВСУ, предварительно, погибли 2 мирных жителя, еще 9 пострадали.

Пострадали семь человек, в том числе один ребенок. Трое госпитализированы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь написала Хрусталева в своем канале в мессенджере МАХ

Также она отметила, что повреждения имущества (частные дома, три многоквартирных дома, автомобили) зафиксированы примерно по 33 адресам. Все факты фиксируются.

Службы продолжают работать в усиленном режиме.

В прокуратуре Московской области для пострадавших работает горячая линия.