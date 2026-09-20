Повреждения зафиксированы по 20 адресам в подмосковном Домодедово

По 20 адресам в подмосковном Домодедово зафиксированы повреждения Повреждения зафиксированы по 20 адресам в подмосковном Домодедово

Москва20 сен Вести.В подмосковном Домодедово в результате ночной атаки ВСУ на регион пострадали пять человек. По 20 адресам зафиксированы повреждения, сообщила в MAX глава городского округа Евгения Хрусталева.

У пострадавших, по ее словам, травмы легкой и средней степени тяжести, им оказывается необходимая медпомощь. Данные о пострадавших и их состоянии продолжают уточняться, проинформировала Хрусталева.

Она сообщила, что основные последствия зафиксированы в микрорайоне Белые Столбы и деревне Новлянское.

Порядка 20 адресов, где повреждены жилые дома, остекление, автомобили или хозяйственные постройки говорится в публикации

Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме, заверила глава городского округа Домодедово.

Она призвала жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, а также поблагодарила бойцов ПВО, медиков, сотрудников экстренных служб и правоохранительных органов за оперативную работу.