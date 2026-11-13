Москва13 нояВести.В связи с атакой ВСУ на Волгоградскую область СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, сообщает Следком в MAX.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских боевиков на территорию Волгоградской областиговорится в публикации СК РФ
Ранее сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате массированной атаки украинских БПЛА на промзону погибли четыре сотрудника предприятия, еще двое получили ранения и были госпитализированы.
Петренко заявила, что устанавливается роль военнослужащих ВСУ – и тех, кто отдавал преступный приказ, и исполнителей. Она заверила, что никто не уйдет от ответственности.