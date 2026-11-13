При атаке БПЛА в промзоне Волгограда погибли четыре и пострадали два человека

В южной промзоне Волгограда при атаке БПЛА погибли и пострадали работники При атаке БПЛА в промзоне Волгограда погибли четыре и пострадали два человека

Москва13 ноя Вести.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров привел уточненные данные о последствиях массированной атаки беспилотных летательных аппаратов.

Как стало известно, в результате налета погибли и пострадали люди.

К сожалению, в результате сегодняшней атаки преступного киевского режима среди сотрудников южной промзоны Волгограда есть пострадавшие: четверо погибло, двое госпитализировано приводит заявление главы региона канал администрации Волгоградской области в MAX

Кроме того, повреждено остекление в трех пятиэтажных жилых домах и молодежном центре в населенном пункте Светлый Яр.

Ранее сообщалось, что после падения обломков БПЛА на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда и прилегающей территории произошли возгорания.