Москва13 нояВести.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров привел уточненные данные о последствиях массированной атаки беспилотных летательных аппаратов.
Как стало известно, в результате налета погибли и пострадали люди.
К сожалению, в результате сегодняшней атаки преступного киевского режима среди сотрудников южной промзоны Волгограда есть пострадавшие: четверо погибло, двое госпитализированоприводит заявление главы региона канал администрации Волгоградской области в MAX
Кроме того, повреждено остекление в трех пятиэтажных жилых домах и молодежном центре в населенном пункте Светлый Яр.
Ранее сообщалось, что после падения обломков БПЛА на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда и прилегающей территории произошли возгорания.