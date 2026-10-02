Губернатор Бочаров: в Волгограде при атаке БПЛА загорелся многоквартирный дом

В результате массированной атаки на Волгоград загорелся многоквартирный дом Губернатор Бочаров: в Волгограде при атаке БПЛА загорелся многоквартирный дом

Москва2 окт Вести.Ночью в пятницу, 2 октября, в результате массированной террористической атаки БПЛА на промышленную инфраструктуру Волгоградской области зафиксировано возгорание в многоквартирном доме на улице Удмуртской в Волгограде, приводит администрация региона в MAX-канале слова губернатор региона Андрея Бочарова.

Пожар локализован написал чиновник

Он добавил, что ликвидация последствий атаки продолжается, уточняется информация о разрушениях.

Ранее он сообщил один человек пострадал в результате массированной атаки БПЛА на Волгоград.