При массированной атаке БПЛА в южной промзоне Волгограда произошли возгорания

В южной промзоне Волгограда произошли возгорания из-за падения обломков БПЛА При массированной атаке БПЛА в южной промзоне Волгограда произошли возгорания

Москва13 ноя Вести.В результате массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории предприятия в южной промзоне Волгограда произошли возгорания. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на объекты Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Руководитель Волгоградской области добавил, что на месте ЧП работают оперативные службы.

На данный момент пострадавших нет, повреждений жилых объектов не зафиксировано уточнил Бочаров

Режим беспилотной опасности был объявлен на территории Волгоградской области 12 ноября в 19.48. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Волгограда.