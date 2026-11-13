Москва13 нояВести.В результате массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории предприятия в южной промзоне Волгограда произошли возгорания. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.
Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на объекты Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территориипроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Руководитель Волгоградской области добавил, что на месте ЧП работают оперативные службы.
На данный момент пострадавших нет, повреждений жилых объектов не зафиксированоуточнил Бочаров
Режим беспилотной опасности был объявлен на территории Волгоградской области 12 ноября в 19.48. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Волгограда.