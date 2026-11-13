Росавиация временно запретила на полеты в аэропорту Волгограда

Аэропорты Волгограда и еще нескольких городов прервали авиасообщение Росавиация временно запретила на полеты в аэропорту Волгограда

Москва13 ноя Вести.Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропортах нескольких городов, включая Волгоград, Саратов, Пензу, Калугу и Тамбов, следует из данных пресс-службы ведомства на платформе MAX.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов говорится в сообщении

Ограничения также введены во всех аэропортах Московского авиационного узла – Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими службами.

В большинстве регионов, в том числе в Волгоградской и Пензенской областях, объявлен режим беспилотной опасности.