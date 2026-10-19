Москва19 октВести.В аэропортах Самары, Ульяновска и еще пяти городов в целях безопасности введен временный запрет на полеты. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Росавиации, опубликованные в официальном канале на платформе MAX.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетовговорится в сообщении
Кроме Самары и Ульяновска, полеты приостановлены в аэропортах Саранска, Пензы, Саратова, Тамбова и Калуги. В большинстве регионов введен режим беспилотной опасности.