Росавиация приостановила полеты в восьми аэропортах в целях безопасности

В восьми аэропортах России приостановлены полеты в целях безопасности Росавиация приостановила полеты в восьми аэропортах в целях безопасности

Москва11 окт Вести.Росаваиция в целях безопасности временно запретила полеты в аэропортах восьми городов страны. Как следует из данных пресс-службы ведомства, ограничения введены в воздушных гаванях Самары, Нижнего Новгорода, Сочи, Волгограда, Калуги, Саранска, Пензы и Саратова.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов говорится в канале пресс-службы Росавиации на платформе MAX

В большинстве регионов, где приостановлены полеты, введен режим беспилотной опасности.