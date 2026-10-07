Восемь аэропортов в России временно приостановили полеты Росавиация временно запретила полеты в восьми аэропортах

Москва7 окт Вести.Ночью 7 октября восемь российских аэропортов временно приостановили полеты, следует из данных пресс-службы Росавиации, опубликованных в канале на платформе MAX

В частности, ограничен прием и выпуск самолетов в Пензе, Казани, Самаре, Саратове, Саранске, Тамбове, Ульяновске и Чебоксарах. В этих регионах введен режим беспилотной опасности из-за возможных атак украинских боевых летательных аппаратов.

Ранее ночью 7 октября стало известно, что в небе над Пензенской областью были сбиты несколько беспилотников ВСУ. Как сообщил глава региона Олег Мельниченко, обошлось без пострадавших и разрушений.