Москва17 ноя Вести.Ночью 17 ноября в целях безопасности приостановлены полеты в аэропортах 14 городов России, следует из данных, опубликованных в канале пресс-службы Росавиации в MAX.

В частности, временный запрет на прием и выпуск самолетов введен в воздушных гаванях Казани, Нижнекамска, Бугульмы, Чебоксар, Оренбурга, Самары, Ульяновска, Ярославля, а также Череповца, Пензы, Саратова, Иваново и Калуги. В большинстве регионов опубликованы предупреждения об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, в условиях отражения ударов БПЛА ограничены полеты в аэропортах московского авиаузла – Домодедово, Внуково и Жуковский. Авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с сиротствующими службами.