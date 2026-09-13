Москва13 сенВести.Ночью 13 сентября ограничения на полеты действуют в 12 аэропортах, следует из данных пресс-служба Росавиации и региональных властей, опубликованных в официальных каналах на платформе MAX.
Как сообщили в Госкомитетах по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Удмуртии и Башкортостана, временно не принимают рейсы аэропорты Ижевска и Уфы на фоне объявленной на территории республик беспилотной опасности.
Объявлена Беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан. Также в аэропорту Уфа введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Будьте бдительнысообщил, в частности, глава республиканского Госкомитета по ГО и ЧС Кирилл Первов
Глава Госкомитета Удмуртии Андрей Шуткин подтвердил закрытие аэропорта Ижевска.
Из данных Росавиации следует, что в настоящее время приостановили полеты аэропорты Чебоксар, Казани, Нижнекамска, Бугульмы, а также Оренбурга, Самары, Ульяновска, Саратова, Пензы и Геленджика. В большинстве из этих регионов введен режим беспилотной опасности.