Росавиация приостановила полеты в аэропортах Уфы, Ижевск и Оренбурга

Аэропорты Уфы, Ижевска и Оренбурга прервали работу из-за опасности атаки БПЛА Росавиация приостановила полеты в аэропортах Уфы, Ижевск и Оренбурга

Москва8 июл Вести.Росавиация временно приостановила полеты в аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба ведомства в официальном канале на платформе MAX

Как уточняется, решение принято в целях безопасности. Согласно данным региональных служб РСЧС, в настоящее время в Башкирии, Удмуртии и Оренбургской области действует режим беспилотной угрозы.