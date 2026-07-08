Москва8 июлВести.Росавиация временно приостановила полеты в аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовсообщила пресс-служба ведомства в официальном канале на платформе MAX
Как уточняется, решение принято в целях безопасности. Согласно данным региональных служб РСЧС, в настоящее время в Башкирии, Удмуртии и Оренбургской области действует режим беспилотной угрозы.