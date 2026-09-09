Более 10 аэропортов приостановили работу в России с начала суток

С начала суток в России приостановили работу 11 аэропортов Более 10 аэропортов приостановили работу в России с начала суток

Москва9 сен Вести.С начала суток 9 сентября в России в целях безопасности приостановили работу 11 аэропортов, следует из данных пресс-службы Росавиации, опубликованных в официальном канале на платформе MAX.

Начиная с 5.00 мск, приостановили обслуживание рейсов еще три воздушных гавани – в Уфе, Оренбурге и Чебоксарах.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении пресс-служба Росавиации

Ранее сообщалось, что были временно остановлены полеты во всех аэропортах Татарстана, а также еще в пяти авиагаванях, включая Саратов, Самару, Пензу, Сочи и Ульяновск. В ряде регионов решение было принято на фоне объявленной беспилотной опасности.

Еще два аэропорта - в Геленджике и Краснодаре - закрылись накануне, 8 сентября. Таким образом общее количество воздушных гаваней, приостановивших работу, на данный момент достигло 13-ти.