Москва9 сенВести.С начала суток 9 сентября в России в целях безопасности приостановили работу 11 аэропортов, следует из данных пресс-службы Росавиации, опубликованных в официальном канале на платформе MAX.
Начиная с 5.00 мск, приостановили обслуживание рейсов еще три воздушных гавани – в Уфе, Оренбурге и Чебоксарах.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении пресс-служба Росавиации
Ранее сообщалось, что были временно остановлены полеты во всех аэропортах Татарстана, а также еще в пяти авиагаванях, включая Саратов, Самару, Пензу, Сочи и Ульяновск. В ряде регионов решение было принято на фоне объявленной беспилотной опасности.
Еще два аэропорта - в Геленджике и Краснодаре - закрылись накануне, 8 сентября. Таким образом общее количество воздушных гаваней, приостановивших работу, на данный момент достигло 13-ти.