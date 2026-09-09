На фоне беспилотной опасности в Татарстане закрылись все аэропорты

В Татарстане закрылись все аэропорты на фоне беспилотной опасности На фоне беспилотной опасности в Татарстане закрылись все аэропорты

Москва9 сен Вести.Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы на фоне объявленной в Татарстане беспилотной опасности.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба ведомства в официальном канале на платформе MAX

Согласно данным республиканского главка МЧС России, опубликованным в MAX, в настоящее время на территории Татарстана введен режим беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что в России в целях безопасности были запрещены полеты в семи аэропортах. Таким образом на данный момент количество воздушных гаваней, которые приостановили работу, достигло 10.