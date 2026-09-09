Москва9 сенВести.Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы на фоне объявленной в Татарстане беспилотной опасности.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовсообщила пресс-служба ведомства в официальном канале на платформе MAX
Согласно данным республиканского главка МЧС России, опубликованным в MAX, в настоящее время на территории Татарстана введен режим беспилотной опасности.
Ранее сообщалось, что в России в целях безопасности были запрещены полеты в семи аэропортах. Таким образом на данный момент количество воздушных гаваней, которые приостановили работу, достигло 10.