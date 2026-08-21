Москва21 авгВести.Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска (Бегишево) временно закрыты на фоне объявленной в Татарстане беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
В ведомстве уточнили, что такие ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что на территории Татарстана введен режим беспилотной опасности в связи с возможной воздушной атакой украинских дронов.