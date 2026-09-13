Москва13 сенВести.Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы на фоне объявленной на территории Татарстана беспилотной опасности.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале пресс-службы ведомства на платформе MAX
Согласно данным татарстанского главка МЧС России, публикованным в MAX, в настоящее время на территории республики введен режим беспилотной опасности.
Ранее сообщалось, что в ночь на 13 сентября ограничения на полеты были введены в семи российских аэропортах. Таким образом количество воздушных гаваней, где усилены меры безопасности, возросло до десяти.